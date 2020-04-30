Американцы поддерживают "Энергомаш" на плаву

16 мая с американского космодрома Канаверал должна стартовать тяжелая американская ракета Atlas-5 с шаттлом "Боинг Х-37В".

Как сообщает Spaceflight Now, на ней стоит тот самый российский двигатель РД-180, от которого в Конгрессе ранее призывали отказаться, чтобы не зависеть от Москвы.

Интересно, что в России считают Х-37В боевым кораблем, который может уничтожать спутники и возвращаться на землю. В октябре 2018 г. глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "Боинг" может быть оружием массового уничтожения.

В США же уверяют, что шаттл используют максимум в разведывательных целях, а также планируют применять его в качестве космического "грузовика".

В мае пройдет уже шестой полет Х-37В. Предыдущий состоялся в 2017 г. и продолжался два года. 27 октября 2019 г. "Боинг" приземлился на взлетно-посадочной полосе шаттла NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Что касается Atlas-5, то это будет уже седьмой полет модификации Atlas 5-501 и 84-й запуск ракеты Atlas 5 в целом с 2002 года.

Производитель двигателей РД-180 "Энергомаш" достаточно давно продает двигатели в США, в том числе, для ракет, выводящих военные спутники ВВС США на орбиту. Как признавался в 2018 г. генеральный директор компании Игорь Арбузов, основная выручка "Энергомаша" формируется из поставок РД-180 и РД-181 в США.

Как напоминает "ФедералПресс", ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США сотрудничают в космической сфере, а военные ведут постоянный диалог, чтобы избежать нежелательных столкновений.