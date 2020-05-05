Судьба планеты решится в ближайшие 10 лет

Украинские исследователи бьют тревогу. Ученые уверены, что апокалипсис на Земле может случится уже в ближайшие 10 лет. Все из-за астероида под названием Апофиз, который стремительно приближается к планете.

Жизнь человечества будет зависеть от того, насколько близко к Земле пролетит небесное тело.

Если все пройдет удачно и астероид не окажет влияния на планету, ее жителей поджидает другая напасть. Земля протянет еще максимум 150 миллионов лет. Однако к окончанию этого длительного срока жизни на ней уже не будет. Связано печальное предсказание с тем, что Солнце начинает светить все слабее. Самой большой звезде галактики уже 4,5 миллиарда лет, уточняют "Актуальные новости".

Ранее в СМИ появилась информация, что к Земле приближается астероид "в медицинской маске". Сначала небесное тело признали потенциально опасным, однако потом выяснилось, что жизни людей оно не угрожает.

Предсказаниями конца света занимались и в древности. О том, почему землянам стоит ждать апокалипсиса в 2021 году – в материале "Утро.ру".