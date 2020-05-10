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США сообщили о взрыве бака российской ракеты в космосе

США сообщили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Фото: P. Carril/dpa/www.globallookpress.com
По утверждению ВВС США, взрыв произошел не в результате столкновения

Американские военные сообщили, что зарегистрировали взрыв в космическом пространстве. Сообщается, что бак, который вывел в космос российскую обсерваторию “Радиоастрон”, разлетелся в космосе на 65 обломков. Инцидент произошел накануне Дня Победы – 8 мая примерно с 7 до 9 утра по Москве. 

В сообщении 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США указывается, что взрыв произошел не в результате столкновения. До происшествия объект находился в диапазоне высоты от 422 до 3606 километров. Пока неизвестно, угрожают ли обломки какому-либо из спутников. 

Бак разгонного блока “Фрегат-СБ” используют для выведения спутников на орбиту, после чего он отделяется и курсирует в пространстве космоса. Данный объект использовался в июле 2011 года. 

Космонавт Александр Лазуткин объясняет изданию URA, что, вероятнее всего, бак взорвался, поскольку был близок к входу в атмосферу. Он утверждает, что такие явления хоть и не часто, но случаются. По его словам, обломки не представляют никакой опасности для МКС и Земли.

Также недавно стало известно, что Россия отправит на Луну аппарат без оборудования. Часть аппаратуры пришлось вытащить, чтобы уменьшить вес. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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