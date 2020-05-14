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Россия запустит важнейший спутник для наведения ракет

Россия запустит важнейший спутник для наведения ракет
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Аппараты "Луч" помогут уменьшить отставание от США в космосе и на Земле

В России стали известны сроки запуска новейшего спутника, который является частью многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", предназначенной для обеспечения связью МКС, космических аппаратов, ракет и беспилотников.

Как пишет газета "Взгляд" со ссылкой на компанию-производителя спутника "Информационные спутниковые системы" (ИСС), "Луч-5ВМ" запустят не позднее 2024 года. Гарантийный срок службы аппарата – 15 лет.

"Луч-5А" был запущен на целевую орбиту в 2011 году, "Луч-5Б" через год, "Луч-5В" – в апреле 2014 года. Все спутники выведены на целевую орбиту и работают.

Программа "Луч" крайне важна для России, так как без достаточного количества спутников-ретрансляторов невозможна эксплуатация беспилотников с большой дальностью, а также обеспечение связью разгонных блоков с наземными станциями.

Кроме того, система ГЛОНАСС пока уступает GPS в точности, и чтобы уменьшить отставание от США, в России запускает спутники "Глонасс-М" и "Глонасс-К". 

Александр ИЛЬИН

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