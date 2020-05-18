Аппарат станет носителем загадочного спутника

США максимально засекретили работу своего шаттла Х-37В "Боинг", который ранее вывела на орбиту ракета "Атлас 5". Как пишет Defense News, после того как отделилась первая ступень, эфир был отключен. По словам генерального директора United Launch Alliance Тори Бруно, это было сделано из-за "чрезвычайной секретности возможностей Х-37В.

Сообщается, что во время шестой миссии "Боинг" будет участвовать в еще большем количестве экспериментов, чем во время предыдущих миссий, благодаря новому модулю в кормовой части.

ВВС США практически ничего не сообщили о миссии шаттла, кроме того, что аппарат попробует доставить солнечную энергию из космоса на Землю с помощью радиочастотной микроволновой энергии.

Также известно, что на шаттле будет установлен небольшой спутник FalconSat-8, разработанный академией ВВС США. Какого его миссия, неизвестно. Возможно, американцы будут использовать его в военных целях.

И конечно, журналистам сообщили об изучении радиации и космической среды на семена растений. По данным ВВС, помогал исследовать эти процессы и раньше, однако в России полагают, что Х-37В создавался как оружие, а эксперименты лишь прикрытие.