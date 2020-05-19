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Над Красноярским краем пролетел загадочный объект

Над Красноярским краем пролетел загадочный объект
Фото: pixabay.com
После падения небесного тела раздался сильный хлопок

Жители города Канск (Красноярский край) заметили в небе космический объект. Очевидцы сняли на видео полет небесного тела и выложили его в Сеть. Красноярцы пришли к выводу, что это метеорит.

Событие произошло в ночь на 19 мая. Как сообщает группа "ЧП Канск" во "ВКонтакте", этот объект также видели жители других районов края. После падения, по словам очевидцев, раздался сильный хлопок.

При этом некоторые пользователи соцсети утверждают, что это было НЛО, отмечает телеканал телеканал "360".

А по данным "Пятого канала" падение космического тела было настолько ярким и громким, что его заметили даже в Кемеровской области.


Ранее "Утро.ру" сообщало о метеорите, пролетевшем в небе над Санкт-Петербургом.

Ольга ФЕДОРОВА

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