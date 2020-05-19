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В России начали разработку спутниковой группировки "Гонец" нового поколения. Аппараты должны, в частности, обеспечить более надежную работу системы ГЛОНАСС, которая пока уступает американской GPS по точности.
О начале работы заявил гендиректор спутниковой системы Павел Черенков. По его словам, которые приводит "Роскосмос", спутников будет намного больше, чем раньше, поэтому их будут запускать в несколько этапов – по 7 за один раз, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе. Запуски будут производиться с космодрома Восточный.
"Гонец" способна не только улучшить связь и работы навигационных систем, но и дать больше возможностей российским разработчикам беспилотников. На данный момент Россия уступает США по количеству спутников связи на орбите, поэтому Пентагон выигрывает в качестве связи, наведения и осведомленности. Ранее обеспечить бесперебойную работу по программе "Гонец" поручил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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