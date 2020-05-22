Впервые в истории у астероида оказался кометоподобный хвост

Система оповещения о столкновении астероидов с Землей ATLAS Гавайского университета зафиксировала появление нового тела в галактике – троянского астероида. Космический камень находится на том же расстоянии от Земли, что и Юпитер.

Троянские астероиды следуют по общей с другими планетами орбите, но находятся либо на 60 градусов впереди, либо на столько же позади. У Юпитера есть сотни тысяч подобных объектов, у Земли – один, сообщает Phys.org.

Ученые считали, что эти космические тела имеют под поверхностью много льда, но до сих пор у них не было доказательств

Возможно, астероид недавно пострадал от оползня или столкнулся с другим астероидом. От удара он обнажил лед, который раньше скрывался под слоями защитной породы. Благодаря этому экспертам удалось разглядеть ледяную породу объекта, пишет "МИР24"..

ATLAS – это проект, финансируемый NASA. Его ученые используют широкопольные телескопы, чтобы предотвратить столкновение объектов с Землей.