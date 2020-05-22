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Проблема противоракетной обороны на данный момент стоит особенно остро, особенно после появления гиперзвукового оружия. США тратят миллиарды долларов на новые спутниковые системы для отслеживания пусков российских и китайских баллистических ракет. В последнее время стала актуально и проотивоспутниковое оружие. Комические аппараты не только готовятся сбивать с Земли, но и строят спутники-убийцы. Например, в США продолжают испытывать шаттл Х-37В, а в России появились военные спутники, которые могут смещать другие аппараты с орбиты.
Но во времена холодной войны были еще более прогрессивные разработки. Так, в 80-е годы в СССР на самолете А-60 испытывали лазер, который должны были установить на боевой орбитальной платформе "Скиф". Это была экспериментальная летающая лаборатория на базе Ил-76МД. Работа над проектом была продолжена и после 1991 года, правда то начиналась, то опять прекращалась.
Журнал The National Interest попытался разобраться, действительно ли спутник может уничтожить из космоса лазером баллистическую ракету или другой аппарат. В США в 80-х годах шла аналогичная работа. Правда, американцы взяли "Боинг 474", также установив лазер в носовой части.
Система оказалась эффективной против небольших тактических ракет. Ее радиус был всего 370 миль, поэтому о межконтинентальных ракетах или спутниках пришлось забыть. Возможно поэтому тогда проект закрыли, как и российский "Скиф". Сыграло свою роль и окончание холодной войны.
Однако затем американцы продолжили работу над лазерами. В США были построены Boeing NKC-135ALL и Boeing YAL-1. В 2010 году Boeing YAL-1 впервые уничтожил две учебные баллистических ракеты – на жидком и твердом топливе.
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