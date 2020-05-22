Разработки времен холодной войны стали вновь актуальны

Проблема противоракетной обороны на данный момент стоит особенно остро, особенно после появления гиперзвукового оружия. США тратят миллиарды долларов на новые спутниковые системы для отслеживания пусков российских и китайских баллистических ракет. В последнее время стала актуально и проотивоспутниковое оружие. Комические аппараты не только готовятся сбивать с Земли, но и строят спутники-убийцы. Например, в США продолжают испытывать шаттл Х-37В, а в России появились военные спутники, которые могут смещать другие аппараты с орбиты.

Но во времена холодной войны были еще более прогрессивные разработки. Так, в 80-е годы в СССР на самолете А-60 испытывали лазер, который должны были установить на боевой орбитальной платформе "Скиф". Это была экспериментальная летающая лаборатория на базе Ил-76МД. Работа над проектом была продолжена и после 1991 года, правда то начиналась, то опять прекращалась.

Журнал The National Interest попытался разобраться, действительно ли спутник может уничтожить из космоса лазером баллистическую ракету или другой аппарат. В США в 80-х годах шла аналогичная работа. Правда, американцы взяли "Боинг 474", также установив лазер в носовой части.

Система оказалась эффективной против небольших тактических ракет. Ее радиус был всего 370 миль, поэтому о межконтинентальных ракетах или спутниках пришлось забыть. Возможно поэтому тогда проект закрыли, как и российский "Скиф". Сыграло свою роль и окончание холодной войны.

Однако затем американцы продолжили работу над лазерами. В США были построены Boeing NKC-135ALL и Boeing YAL-1. В 2010 году Boeing YAL-1 впервые уничтожил две учебные баллистических ракеты – на жидком и твердом топливе.