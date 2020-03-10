Очевидцы сняли полет на видео

Водитель на КАД записал на видеорегистратор падение метеорита над Санкт-Петербургом. Яркий объект был виден несколько секунд, пока не сгорел.

Видео выложил в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте" один из подписчиков. Под записью комментаторы рассказали, что тоже наблюдали необычное явление над городом. Очевидцы отметили, что метеорит мог падать на северо-западе или над Финляндией.

Не обошлось без шуточных замечаний: "Извините за беспокойство, это я на своей Tesla пролетал, дальняк включил на пару секунд...", "Если найти, можно на металл сдать и уехать из России", "Он летел побороть коронавирус но сгорел в атмосфере", "Началось! Бегите, глупцы!!!".

Ранее "Утро" писало, что к Земле летит гигантский астероид.