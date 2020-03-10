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В небе над Санкт-Петербургом заметили метеорит

В небе над Санкт-Петербургом заметили метеорит
Фото: pixabay.com
Очевидцы сняли полет на видео

Водитель на КАД записал на видеорегистратор падение метеорита над Санкт-Петербургом. Яркий объект был виден несколько секунд, пока не сгорел. 

Видео выложил в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте" один из подписчиков. Под записью комментаторы рассказали, что тоже наблюдали необычное явление над городом. Очевидцы отметили, что метеорит мог падать на северо-западе или над Финляндией. 

Не обошлось без шуточных замечаний: "Извините за беспокойство, это я на своей Tesla пролетал, дальняк включил на пару секунд...", "Если найти, можно на металл сдать и уехать из России", "Он летел побороть коронавирус но сгорел в атмосфере", "Началось! Бегите, глупцы!!!".

Ранее "Утро" писало, что к Земле летит гигантский астероид.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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