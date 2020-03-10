Новейшие исследования проливают свет на то, что случилось миллионы лет назад

Анализы проб лунного грунта доказывают, что в недрах спутника Земли скрыты остаточные породы древнего небесного тела. К такому выводу пришли американские ученые, исследовавшие образцы, взятые из глубоких слоев лунной литосферы.

Ранее сходство изотопов, найденных на поверхности Луны и на Земле, привело астрофизиков к мнению о том, что спутник нашей планеты образовался из-за случившейся когда-то космической катастрофы. Сотни миллионов лет назад Земля столкнулась с планетой Тейя, после чего и образовалась Луна – потерянный кусок земного грунта, выброшенный на орбиту.

Последние исследования показали, что породы, залегающие глубоко под поверхностью Луны, очень сильно оличаются от земных. Поэтому ученые выдвинули гипотезу, что наш спутник "прячет" в себе остатки разрушенной Тейи, отмечает Nature. Ранее считалось, что эта планета была полностью уничтожена после столкновения с Землей, напоминает "МИР 24".

Небесные тела из глубокого космоса регулярно пересекаются с орбитой Земли и даже долетают до нашей планеты. Так, 29 февраля этого года в Италии упал небольшой астероид. Яркую вспышку в небе заметили также жители Словении и Хорватии. Разрушений и жертв от этого инопланетного гостя не было.



