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Исследователи открыли планету с железными дождями

Исследователи открыли планету с железными дождями
Фото: pixabay.com
Температура на повехности газового гиганта составляет 2400 с лишним градусов

Группа европейских ученых под руководством профессора женевского университета Давида Эренрайха открыла планету, которая находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. На газовом гиганте,  получившем название WASP-76b, идут железные дожди.

Астрономы отмечают необычность атмосферы экзопланеты: WASP-76b находится в состоянии "приливного захвата", то есть постоянно освещается материнской звездой только с одной стороны. Температура там превышает +2400°C. Это ведет и распаду молекул воды и испарению атомов металов, таких, как, например, железо.

Другая ее сторона, напротив, погружена в вечный мрак. Сильный ветер переносит железные пары на холодную сторону, где они конденсируются, превращаясь в дождь. Такое интересное явление объясняется колоссальной разницей в 900 градусов между "дневным" и "ночным" полюсами.

"Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождь там железный. Утром таких осадков не бывает, что связано с тем, что подобные железные дожди возникают только на "холодной" стороне этой удивительной и чрезвычайно горячей экзопланеты", - прокомментировал свои наблюдения Давид Эренрайх журналу Nature, в котором были опубликованны данные научных исследований.

Астрономы уверены, что дальнейшее наблюдение за газовым гигантом станет мощным толчком для изучения  изучения новых звездных систем.

Александра АКСЕНОВА

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