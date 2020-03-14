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Таинственную планету Х скоро найдут: названы сроки

Таинственную планету Х скоро найдут: названы сроки
Фото: r: NASA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Небесное тело ищут на орбите Сатурна

Ученые рассчитывают обнаружить планету Х максимум через десять лет. Об этом рассказал профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин.

По его словам, объект, которые усердно ищут специалисты, не смог бы разглядеть космический телескоп WISE. Все из-за массы планеты, которая составляет пять или шесть земных, сообщил он.

"Сейчас коллеги, особенно во Франции, пытаются обнаружить гравитационный сигнал девятой планеты на орбите Сатурна, потому что зонд Cassini, который был спутником Сатурна, мог его уловить", – приводятся его слова в спецпроекте ТАСС.

Таинственное небесное тело может стать девятой планетой Солнечной системы. Чтобы проанализировать собранные зондом данные, понадобится год или два. Затем в работу включится телескоп Large Synoptic Survey Telescope. Возможно, что с его помощью, прямым путем, удастся найти планету Х. Здесь профессор называет разные сроки. Минимум – три года, если повезет, максимум – десять лет.

Обнаружение планеты станет настоящим прорывом в науке. Ученые смогут получить представление об эволюции Солнечной системы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Колаберды
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Кристина ЧЕРНИКОВА, ты что, белены объелась или обкурилась? В 1930 году карликовую планету Плутон массой почти 500 раз меньше Земли в телескоп смогли рассмотреть, а планет в 5-6 раз массивнее Земли никто не видит ни в один телескоп! Нет такой планеты В Солнечной системе! Статья для идиотов!!!
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