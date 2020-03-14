Таинственную планету Х скоро найдут: названы сроки

Небесное тело ищут на орбите Сатурна

Ученые рассчитывают обнаружить планету Х максимум через десять лет. Об этом рассказал профессор Калифорнийского технологического института Константин Батыгин.

По его словам, объект, которые усердно ищут специалисты, не смог бы разглядеть космический телескоп WISE. Все из-за массы планеты, которая составляет пять или шесть земных, сообщил он.

"Сейчас коллеги, особенно во Франции, пытаются обнаружить гравитационный сигнал девятой планеты на орбите Сатурна, потому что зонд Cassini, который был спутником Сатурна, мог его уловить", – приводятся его слова в спецпроекте ТАСС.

Таинственное небесное тело может стать девятой планетой Солнечной системы. Чтобы проанализировать собранные зондом данные, понадобится год или два. Затем в работу включится телескоп Large Synoptic Survey Telescope. Возможно, что с его помощью, прямым путем, удастся найти планету Х. Здесь профессор называет разные сроки. Минимум – три года, если повезет, максимум – десять лет.

Обнаружение планеты станет настоящим прорывом в науке. Ученые смогут получить представление об эволюции Солнечной системы.