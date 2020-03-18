Бортовой журнал летчика Алексея Леонова теперь сможет увидеть каждый

Подробности первого в мире выхода человека в открытый космос стали известны благодаря рассекреченым документам. Архивные фото и видео опубликовал Роскосмос.

Все случилось ровно 55 лет назад. Советский космонавт Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Документы об экспедиции были долгое время засекречены, а теперь стали доступны на сайте Роскосмоса.

Среди них – стенограммы докладов командира корабля "Восход-2" Павла Беляева, бортовой журнал, интервью Сергея Королева и запись торжественного митинга на Байконуре после успешного полета, а также различные отчеты. Кроме того, появились фотографии летчика в открытом космосе и многие другие архивные кадры.

Алексей Леонов вышел в открытый космос 18 марта 1965 г. и провел там 12 минут, успешно вернувшись на корабль. Он реализовал ряд исследований, что впоследствии позволило продвинуться в изучении космоса. Летчик умер 11 октября 2019 г. после долгой болезни.

Ранее появились архивные документы о полете советского космонавта на корабле "Союз-19".