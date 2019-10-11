Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Умер легендарный советский космонавт

Первым вышел в открытый космос: умер легендарный советский космонавт
Алексей Леонов. Фото: commons.wikimedia.org
Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни

Первый человек, который вышел в открытый космос, дважды Герой Советского Союза ушел из жизни после долгой болезни. Печальную новость сообщает RT.

 "Алексей Архипович, к сожалению, скончался", – цитирует "Интерфакс" источник.

Как отмечает информагентство, в последние годы жизни у Леонова были серьезные проблемы со здоровьем.

Информацию о его смерти подтвердили в Центре подготовки космонавтов, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". По словам помощницы Леонова, похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 года. Алексей Леонов совершил его с борта корабля "Восход-2".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей