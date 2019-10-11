Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни

Первый человек, который вышел в открытый космос, дважды Герой Советского Союза ушел из жизни после долгой болезни. Печальную новость сообщает RT.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", – цитирует "Интерфакс" источник.

Как отмечает информагентство, в последние годы жизни у Леонова были серьезные проблемы со здоровьем.

Информацию о его смерти подтвердили в Центре подготовки космонавтов, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". По словам помощницы Леонова, похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 года. Алексей Леонов совершил его с борта корабля "Восход-2".