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Первый человек, который вышел в открытый космос, дважды Герой Советского Союза ушел из жизни после долгой болезни. Печальную новость сообщает RT.
"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", – цитирует "Интерфакс" источник.
Как отмечает информагентство, в последние годы жизни у Леонова были серьезные проблемы со здоровьем.
Информацию о его смерти подтвердили в Центре подготовки космонавтов, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". По словам помощницы Леонова, похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 года. Алексей Леонов совершил его с борта корабля "Восход-2".
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