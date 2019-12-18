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В Центральном госархиве Подмосковья представлены уникальные документы из истории полетов Алексея Леонова на космических кораблях, в том числе в рамках программы научно-технического эксперимента "Союз – Аполлон" в 1975 году, когда наш корабль "Союз-19" впервые в истории состыковался с американским "Аполлоном".
Тогда Леонов и Томас Стаффорд показали миру рукопожатие на околоземной орбите, пишет издание "Подмосковье сегодня".
В архиве можно ознакомиться с документами, подтверждающими, что тот полет побил несколько мировых космических рекордов.
Напомним, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября текущего года.
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