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Рассекречены документы о легендарном космонавте

Общественности представлены архивы полета Леонова на корабле "Союз-19"

В Центральном госархиве Подмосковья представлены уникальные документы из истории полетов Алексея Леонова на космических кораблях, в том числе в рамках программы научно-технического эксперимента "Союз – Аполлон" в 1975 году, когда наш корабль "Союз-19" впервые в истории состыковался с американским "Аполлоном".

Тогда Леонов и Томас Стаффорд показали миру рукопожатие на околоземной орбите, пишет издание "Подмосковье сегодня".

В архиве можно ознакомиться с документами, подтверждающими, что тот полет побил несколько мировых космических рекордов.

Напомним, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября текущего года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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