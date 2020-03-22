Небесное тело приблизится на минимальное расстояние к Голубой планете 29 апреля

Совсем скоро Земля окажется в потенциально опасной, по мнению НАСА, ситуации – по маршруту, пересекающему нашу орбиту, летит крупный астероид (52768) 1998 OR2. Пока космический камень только на пути к нашей планете, астрономы Virtual Telescope успели запечатлеть его на видео.

Ролик опубликовал в своем канале на "Ютуб" портал Space.com. На кадрах, сделанных 16 марта 2020-го виден сам астероид в виде точки. Также астрономы показали траекторию его полета.

Небесное тело размером от 1,8 до 4,1 километра в диаметре максимально приблизится к Земле на 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

В следующий раз астероид окажется на минимальной дистанции от нас 18 мая 2031 года. Тогда расстояние между этими двумя небесными телами составит 19 миллионов километров. И хотя специалисты окрестили 1998 OR2, как потенциально опасный космический камень, астрономы проекта уверяют, что никакой угрозы для Земли нет.