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В конце апреля к Земле приблизится гигантский астероид

В конце апреля к Земле приблизится гигантский астероид
Фото: jaxa.jp/www.globallookpress.com
Ширина небесного тела - около 4 километров

В конце апреля рядом с нашей планетой пролетит громадный астероид. Его столкновение с Землей вызвало бы необратимые разрушения.

К счастью, орбита небесного тела 52768 (OR2) располагается на значительном расстоянии от земной, отмечает CNN. А 29 апреля – в момент наибольшей близости к нашей планете – космический гость будет находиться на расстоянии более 6 млн километров. Для сравнения: Луна проходит в 16 раз ближе к Земле. Скорость движения астероида – более 30 км/час.

Объект 52768 был открыт еще в 1998 г., сообщает NASA. Тогда же астрономы отметили, что астероид потенциально опасен для Земли, так как его орбита проходит недалеко от небесного пути нашей планеты. Однако в настоящее время OR2 не угрожает существованию человечества.

Крупные небесные тела нередко приближаются на маленькие, по космическим меркам, расстояния к Земле. Например, 1 сентября 2017 г. мимо нашей планеты пронесся астероид 3122 Флоренс (1981 ЕТ3), максимальная ширина которого была почти 9 километров. В следующий раз прибытие этого космического объекта ожидается в начале сентября 2057 года.

Ранее сообщалось, что небольшой астероид упал в Адриатическом море, пролетев над Италией, Словенией и Хорватией.

Валентина МАЙОРОВА

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