Ученые из США предполагают, что в прошлом на Марсе обитали микроорганизмы

Американские астробиологи вашингтонского университета в ходе ряда исследований обнаружили на Красной планете присутствие органических соединений, называемых тиофенами. Это, предположительно, может указывать на наличие жизни на планете в прошлом.

По словам ученых, образование тиофенов, котрые, к слову, встречаются и на Земле, могло возникнуть из-за деятельности микроорганизмов, обитавших на планете около 3 млрд лет назад в более теплых и влажных условиях. Астробиологи собираются проводить новые исследования, чтобы подтвердить свои догадки. Для сбора материалов учеными будет использоваться новый марсоход, сообщает "Лента.ру".

Попытки обнаружить признаки жизни на Марсе предпринимались учеными и ранее. Например, в июне прошлого года в атмосфере планеты марсоходом Curiosity была обнаружена поразительно высокая концентрация метана, который на Земле обычно производится живыми микроорганизмами.

Ранее "Утро" писало о других доказательствах существования жизни на Красной планете.