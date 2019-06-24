Наконец-то: на Марсе нашли жизнь

Космическая тайна вот-вот будет разгадана

Ровер Curiosity, исследующий Красную планету, обнаружил в ее атмосфере значительное количество метана.

Этот газ на Земле обычно выделяется живыми существами, следовательно, его присутствие на Марсе может быть свидетельством имеющейся там жизни, считают специалисты NASA.

Полученные данные стали сюрпризом для ученых, и аэрокосмическое агентство пока даже официально не объявило об этой информации, отмечает The New York Times.

В пятницу, 21 июня, астрономы отправили на марсоход дополнительные инструкции, чтобы уточнить полученную информацию. Ожидается, что Curiosity передаст на Землю результаты новых наблюдений 24 июня.

Ученые считают, что 4 млрд лет назад климат на Марсе был мягче и теплее, чем сейчас, и что, возможно, в те времена Красная планета была обитаема. Специалисты выдвинули гипотезу, что микроорганизмы, сохранившиеся с тех времен, могли мигрировать вглубь и теперь живет под марсианской поверхностью.

Официальный представитель NASA подчеркнул, что в агентстве тщательно проверят все полученные результаты, прежде чем делать какие-либо заявления.

Марсоход Curiosity рaботaет нa Крaсной плaнете с 2012 годa, напоминает НСН.





