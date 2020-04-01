США оградились космическим забором от России
Американские космические войска приняли на вооружение новейшую радиолокационную станцию S-диапазона, которая позволит шпионить за российскими и китайскими спутниками, а также, возможно, отслеживать запуски баллистических ракет.
Система наблюдения называется Space Fence, что в переводе с английского означает "космический забор". Как пишет N+1, испытания новой системы военные завершили еще в декабре прошлого года, но заработала она только сейчас.
Ранее военные США использовали Сеть космического наблюдения. В ее состав входят различные космические и наземные системы обнаружения космических объектов. Сеть позволяет "держать на поводке" около 26 тыс. объектов. Однако число спутников постоянно растет, поэтому и был придуман "космический забор".
Сообщается, что РЛС Space Fence, состоящая из приемо-передающих модулей на базе нитрида галлия, базируется на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Во времена холодной войны в этих местах американцы испытывали мощнейшие ядерные бомбы.
По данным разработчика Lockheed Martin, система может одновременно сопровождать около 200 тыс. космических объектов. Радар может обнаруживать даже небольшие объекты диаметром 10 сантиметров. Может ли система осуществлять наведение для систем ПРО, не уточняется, однако, скорее всего, работа над этим ведется.
Уже сейчас в России утверждают, что перспективная система С-500 может сбивать цели в ближнем космосе, поэтому американцы также активно работают в этом направлении.
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