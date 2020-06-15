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Ученые допустили наличие разумных инопланетян в Млечном пути

Ученые допустили наличие разумных инопланетян в Млечном пути
Фото: pixabay.com
Человечеству вряд ли удастся встретиться с пришельцами

Британские ученые предположили, что в Млечном пути могут проживать еще порядка 36 разумных цивилизаций. Несмотря на все удивительные предположения, эксперты заключили, что с разумными инопланетянами человечество, скорее всего, не встретится. Этого не случится потому, что расстояние до ближайших цивилизаций исчисляется в тысячах световых лет.

Специалисты поделились, что в своих исследованиях они учитывали размеры Галактики, а также опирались на существующие актуальные данные о химической эволюции Вселенной. Плюс ко всему в их анализ вошли данные о темпах развития биологических систем. Полный текст с результатами ученых был опубликован в журнале "The Astrophysical Journal".

Еще одним предположением ученых стало количество когда-либо существовавших цивилизаций в Млечном пути. Они озвучили цифру – их было от 475 до 928. 

Британские ученые заключили, что если разумную жизнь все же получится найти каким-то образом, то это будет хорошим знаком. В таком случае это послужит доказательством того, что человечество просуществует очень долго. Если же на данный момент мы все же одни в Галактике, то это печальный знак. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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