Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
Британские ученые предположили, что в Млечном пути могут проживать еще порядка 36 разумных цивилизаций. Несмотря на все удивительные предположения, эксперты заключили, что с разумными инопланетянами человечество, скорее всего, не встретится. Этого не случится потому, что расстояние до ближайших цивилизаций исчисляется в тысячах световых лет.
Специалисты поделились, что в своих исследованиях они учитывали размеры Галактики, а также опирались на существующие актуальные данные о химической эволюции Вселенной. Плюс ко всему в их анализ вошли данные о темпах развития биологических систем. Полный текст с результатами ученых был опубликован в журнале "The Astrophysical Journal".
Еще одним предположением ученых стало количество когда-либо существовавших цивилизаций в Млечном пути. Они озвучили цифру – их было от 475 до 928.
Британские ученые заключили, что если разумную жизнь все же получится найти каким-то образом, то это будет хорошим знаком. В таком случае это послужит доказательством того, что человечество просуществует очень долго. Если же на данный момент мы все же одни в Галактике, то это печальный знак.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта