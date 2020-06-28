Ученые обнаружили загадочную надпись на стене замка 16 века

Ученые обнаружили загадочную надпись на стене замка 16 века
Фото: pixabay.com
Она выполнена на латинском и немецком языках

Исследователи при проведения раскопок на территории замка в Латвии обнаружили на одной из стен южной башни странную надпись. Ее кто-то выцарапал острым металлическим предметом. Слова написаны на латинском и немецком языках. 

Ученые уже приступили к исследованию послания. Об этом проинформировал Гундарс Калниньш, директор отдела цесисского музея средневекового замка. По словам историка, велика вероятность, что сохранившееся на стене слова – часть послания апостола Павла к римлянам. Речь, предположительно, идет о выражении: "Если Бог с нами, кто против нас". 

Пока что такой необычный артифакт является самым ценным из тех, что были обнаружены на территории строения. Отметим, что возвели замок в начале 13 века. Ученые предполагают, что он принадлежал Тевтонскому ордену, информирует портал Lsm.lv.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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