Она выполнена на латинском и немецком языках

Исследователи при проведения раскопок на территории замка в Латвии обнаружили на одной из стен южной башни странную надпись. Ее кто-то выцарапал острым металлическим предметом. Слова написаны на латинском и немецком языках.

Ученые уже приступили к исследованию послания. Об этом проинформировал Гундарс Калниньш, директор отдела цесисского музея средневекового замка. По словам историка, велика вероятность, что сохранившееся на стене слова – часть послания апостола Павла к римлянам. Речь, предположительно, идет о выражении: "Если Бог с нами, кто против нас".

Пока что такой необычный артифакт является самым ценным из тех, что были обнаружены на территории строения. Отметим, что возвели замок в начале 13 века. Ученые предполагают, что он принадлежал Тевтонскому ордену, информирует портал Lsm.lv.