Всемирный потоп: ученые назвали дату водяной катастрофы

Всемирный потоп: ученые назвали дату водяной катастрофы
Главная картинка (Кадр из фильма "2012")
Самая большая опасность подстерегает островные государства

Австралийские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление спровоцирует массовые наводнения на берегах Соединенных Штатов, Европы, Индии и КНР. Под угрозой может оказаться 20% мирового ВВП, поэтому готовиться к потенциальной угрозе нужно уже сегодня.

Климатические изменения приведут к повышению уровня Мирового океана. Результаты недавно приведенного исследования говорят о том, что сильнее всего пострадают прибрежные государства. Затапливающая берега вода разрушит города, в опасности жизни миллионов людей, сообщает Nature.

Эксперты уверены: к 2100 году отдельные районы материковой части планеты затопит полностью. Половина прибрежных территорий уйдет под воду. В зоне риска может оказаться суша в 10 м над уровнем моря. Предполагаемый экономический ущерб – $14 трлн, сообщает "Пятый канал".

В самом худшем случае могут пострадать 287 миллионов человек. Потоп будет происходить неравномерно: в Европе затопит Великобританию, север Франции и ФРГ. В Штатах пострадает Мэриленд. Азия лишится отдельных регионов Индии, Бангладеша и части Китая. Наибольшая опасность грозит островным государствам, отмечает "Царьград".

Ранее автор Яндекс.Дзен-канала "Лучший друг Будды" заявил, что в будущем Россию ждет немало глобальных катастроф. Наша страна столкнется со сменой власти, войной, а также природными катаклизмами. Такое пророчество сделал Григорий Распутин, который был другом семьи последнего российского императора Николая II.

Егор МАЛКОВ

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