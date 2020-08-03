Самая большая опасность подстерегает островные государства

Австралийские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление спровоцирует массовые наводнения на берегах Соединенных Штатов, Европы, Индии и КНР. Под угрозой может оказаться 20% мирового ВВП, поэтому готовиться к потенциальной угрозе нужно уже сегодня.

Климатические изменения приведут к повышению уровня Мирового океана. Результаты недавно приведенного исследования говорят о том, что сильнее всего пострадают прибрежные государства. Затапливающая берега вода разрушит города, в опасности жизни миллионов людей, сообщает Nature.

Эксперты уверены: к 2100 году отдельные районы материковой части планеты затопит полностью. Половина прибрежных территорий уйдет под воду. В зоне риска может оказаться суша в 10 м над уровнем моря. Предполагаемый экономический ущерб – $14 трлн, сообщает "Пятый канал".

В самом худшем случае могут пострадать 287 миллионов человек. Потоп будет происходить неравномерно: в Европе затопит Великобританию, север Франции и ФРГ. В Штатах пострадает Мэриленд. Азия лишится отдельных регионов Индии, Бангладеша и части Китая. Наибольшая опасность грозит островным государствам, отмечает "Царьград".

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