Друг семьи императора Николая II видел спасение лишь в религии

В будущем Россию ждет немало глобальных катастроф. Наша страна столкнется со сменой власти, войной, а также природными катаклизмами. Такое пророчество сделал старец Григорий Распутин, который был другом семьи последнего российского императора Николая II.

Вокруг личности предсказателя до сих пор ходят многочисленные споры, однако некоторые его пророчества уже сбылись. Так, старец предвидел гибель царской семьи, что и случилось спустя полтора года после его убийства.

Согласно пророчеству Распутина, России предстоит пережить непростое время. Нашей стране грозят сильные землятресения и засухи, а также наводнения, аварии на электростанциях и изменение климата, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Лучший друг Будды".

Также старец был уверен в неизбежности третьей мировой войны. По его словам, за господство будут бороться два правителя – с Востока и с Запада. И, когда один из них победит, наступит "земной рай", ведь люди вновь обратятся к Богу и религии.

Распутин также предсказал пандемию коронавируса, которая, по его словам, очистит Землю.