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"Лекарство не остановит белую чуму": предсказание Распутина о коронавирусе

"Лекарство не остановит белую чуму": предсказание Распутина о коронавирусе
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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Мистический старец мноое знал о COVID-19

Григорий Распутин оставил после себя ряд пророчеств, которые сейчас можно связать с современными событиями. Одно из последних найденных предсказаний говорит о распространении китайского коронавируса. 

По словам Распутина, "белая чума не отступит перед лекарствами". Лекарь царской семьи, которого чаще называли колдуном, считал смертоносную болезнь предвестником очищения Земли. Старец предупреждал о том, что смерть заберет миллионы людей по всему миру. 

В предсказании говорится, что люди не будут успевать хоронить умерших, передает The Russian Times. Деревни и большие города придут в запустение из-за смертельного вируса. Конспирологи посчитали, что чумой Распутин назвал COVID-19, потому что не мог дать объяснения этому явлению в свое время.

Ранее Ванга предсказала катастрофы и страшные потрясения по всему миру в 2020 году. Ясновидящая считала, что вирус COVID-19 унесет миллионы жизней. Ванга была уверена, что лекарство от неизвестной ей болезни будет создано в течение года. 

Как сообщило "Утро", биологического оружия-вируса опасался знаменитый физик Стивен Хокинг. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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