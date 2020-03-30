Известный ученый знал о китайском вирусе еще несколько лет назад

Вакцины от коронавируса нового типа все еще нет, тем временем болезнь все сильнее распространяется по нашей планете. Жертвами COVID-19 стали более 34 тысяч человек. Однако о том, что человечеству грозит смертельная эпидемия, предупреждали не только известные ясновидящие и предсказатели, но и некоторые ученые. "Утро" вспоминает самые известные прогнозы о коронавирусе.

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг перед смертью опасался многих вещей. Профессор был убежден: в мире появится биологическое оружие – вирус, который ничем нельзя будет убить. Ученый предполагал, что штамм создадут искусственно и в какой-то момент опыты ученых выйдут из-под контроля, пишет сайт "Комсомольская правда".

По некоторым данным, коронавирус появился как раз благодаря американским исследователям, которые ставили опыты в Китае.

Предсказывали страшную эпидемию и такие прорицатели, как Ванга и Нострадамус. Болгарская ясновидящая предвидела, что в мире появится смертельный вирус и даже рассказала, когда будет готова вакцина. Ее пророчество совпало с прогнозом ученых – в обоих случаях вакцину обещают получить через год.

Ранее было расшифровано и древнее предсказание Нострадамуса. Алхимик раскрыл, что спасет человечество от эпидемии.