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Выйдет из-под контроля: пугающие предсказания о COVID-19 сбылись

Выйдет из-под контроля: пугающие предсказания о COVID-19 сбылись
Лев Лещенко. Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеАпогей впереди: Италию ждут худшие времена из-за коронавируса
Известный ученый знал о китайском вирусе еще несколько лет назад

Вакцины от коронавируса нового типа все еще нет, тем временем болезнь все сильнее распространяется по нашей планете. Жертвами COVID-19 стали более 34 тысяч человек. Однако о том, что человечеству грозит смертельная эпидемия, предупреждали не только известные ясновидящие и предсказатели, но и некоторые ученые. "Утро" вспоминает самые известные прогнозы о коронавирусе.

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг перед смертью опасался многих вещей. Профессор был убежден: в мире появится биологическое оружие – вирус, который ничем нельзя будет убить. Ученый предполагал, что штамм создадут искусственно и в какой-то момент опыты ученых выйдут из-под контроля, пишет сайт "Комсомольская правда".

По некоторым данным, коронавирус появился как раз благодаря американским исследователям, которые ставили опыты в Китае.

Предсказывали страшную эпидемию и такие прорицатели, как Ванга и Нострадамус. Болгарская ясновидящая предвидела, что в мире появится смертельный вирус и даже рассказала, когда будет готова вакцина. Ее пророчество совпало с прогнозом ученых – в обоих случаях вакцину обещают получить через год.

Ранее было расшифровано и древнее предсказание Нострадамуса. Алхимик раскрыл, что спасет человечество от эпидемии.

Карина СИРАЗОВА

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Dietrich Ritter
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Мудрец-предсказатель.
Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
Ваши бы слова- да Богу в уши! Сколько еще Господь и Мировое Сообщество могут терпеть эту Империю Зла и Лжи?! Только, надеюсь, в этот раз этих подонков не пожалеют, как в прошлый: гуманитарная помощь должна быть оказана ТОЛЬКО в обмен на отказ ОТ ВСЕХ видов вооружений (прежде всего ядерного)и "Нюрнбергский Процесс 2", на котором будут разоблачены и осуждены все паскудства и злодеяния преступного сообщества под названием РФ!
Мудрец-предсказатель.
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Ничего лишнего! Только констатация фактов и параллели между прошлым и будущим!
Мудрец-предсказатель.
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Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
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