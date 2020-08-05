Приближение небесного тела к Земле угрожает человечеству

Сегодня в 19:35 произойдет максимальное сближение астероида 2009 PQ с Землей. Космический объект имеет размер футбольного поля. Астрономы NASA считают, что астероид не несет опасности человечеству. Однако, уфологи придерживаются иной точки зрения.

По их словам, астероиды ни раз провоцировали появление глобальных катаклизмов. И этот случай не станет исключением.

Эксперты предупреждают, что чем чаще астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли, тем скорее произойдет катастрофа. Следовательно, 2009 PQ 5 является предвестником надвигающейся беды.

По мнению уфолога Анны Ажажи, падение астероида размером с футбольное поле повлечет за собой образование гигантского кратера. Ученые предполагают, что под прицелом космического убийцы может оказаться Москва. Тогда на месте столицы образуется впадина величиной до московской кольцевой автодороги, пишет "МИР 24".

Однако, не только падение астероида, но и пролет космического тела между Луной и Землей может навредить человечеству. Это станет причиной возникновения таких природных явлений, как цунами и землетрясения, а также перебоев в электросистемах.

Астероид 2009 PQ относится к разряду "Аполлонов" – космических тел, движущихся через орбиту Земли. Новость о том, что он летит в сторону нашей планеты, появилась 28 июля.