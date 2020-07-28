В следующий раз это космическое тело приблизится к нашей планете через 100 с лишним лет

К Земле летит астероид 2009 PQ1, диаметр которого равен примерно 190 метров. Ближе всего к нашей планете он будет находиться через восемь дней.

О подлете астероида сообщается на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA. Космический объект пройдет вблизи Земли на расстоянии почти в 3,2 млн километров. Это в семь раз больше, чем расстояние между нашей планетой и ее спутником – Луной. При этом скорость астероида составит 13,4 км/cекунду.

Ученые обнаружили астероид в августе 2009 года. Его отнесли к разряду "Аполлонов" – космических тел, путь которых проходит через орбиту Земли. Отмечается, что этот посланец космоса не является потенциально опасным.

Как сообщает "Свободная пресса", в следующий раз данный астероид настолько же близко полетит к Земле только в 2137 году. Произойдет это 10 августа.

Ранее ученые выяснили, насколько вероятно, что с Землей столкнется гигантский астероид. Они пришли к выводу, что в ближайшее время ждать этого не стоит. Тем не менее космические тела небольшого размера падают на нашу планету довольно часто.