Небесное тело приблизится к нашей планете уже послезавтра

1 сентября вблизи Земли пролетит астероид 2011 ES4, который, по подсчетам ученых, можно сравнить с высотным домом. Какова вероятность столкновения космического объекта с нашей планетой, рассказали в "Роскосмосе".

Как сообщает NASA, астероид приблизится к Земле на расстояние в 120 тыс. км – это почти в три раза меньше, чем от нашей планеты до Луны. Объект открыли в 2011 году – он относится к группе "Аполлонов" – астероидов, чья траектория пересекается с орбитой Земли.

В "Роскосмосе" заявили, что такие космические объекты сближаются с нашей планетой часто и только в августе было около 80 подобных случаев. Вероятность столкновения ученые рассчитали еще в 2011 году и признали ее незначительной.

Напомним, что в середине августа жители Земли могли наблюдать невероятно яркий звездопад, а в начале месяца к нашей планете направлялся гигантский астероид-убийца.