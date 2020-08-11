Завораживающий звездный дождь ожидается уже на следующую ночь

Звездопад, который традиционно происходит в конце летнего сезона, можно будет увидеть уже в ночь на 13 августа – в это время астрономы будут следить за метеоритным потоком Персеиды.

Как отмечает источник, за час в космосе пролетят около сотни метеоров. Как правило, звездопад проходит в период с конца июля до второй половины августа. А в 2020 году пик ожидается именно в ночь на 13 августа с 16 до 19 вечера по МСК. Именно в это время будут проходить самые продуктивные наблюдения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Самые лучшие места для наблюдения за потоком метеоритов находятся за городской чертой, так как до этого предела световые источники будут мешать. От столицы нужно проехать около ста километров – именно с такого расстояния в небе можно будет что-то заметить.

Фотограф Сергей Морозов, на протяжении долголетия наблюдавший за космосом, специально настраивает фототехнику для ночного времени суток. В июле ему удалось заснять потрясающую комету – самый яркий за семь лет метеор C/2020F3 показался на горизонте со стороны северо-востока. Но бессонница Сергею обеспечена – он не пропустит Персеиду. Многое зависит от погодных условий – остается надеяться, что небо будет ясным.

Впрочем, в этом году в центральной части России уже наблюдали за потоком Лиридой. А к зиме астрономы обещают еще один метеоритный дождь, сообщает МИР24.

"Утро.ру" писало ранее, что астрономы рассказали об астероиде 1998 OR2, который летит к Земле. Ученые заявили, что объект можно отнести к потенциально опасным.