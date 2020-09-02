Эксперт уверен, что Вашингтон создает ширму из "Армагеддона" для господства во Вселенной

Любое приближение астероида к Земле становится очередным пиаром, призванным скрыть реальную угрозу миру. Такое мнение выразил экс-инженер в области ракетостроения, блогер Дмитрий Конаныхин.

Эксперт отметил, что даже с учетом современных технологий невозможно вовремя заметить все приближающиеся из космоса объекты. Во Вселенной хватает огромного количества летящих небесных тел, которые вдруг внезапно появляются и исчезают. Таким образом, все учесть невозможно.

Более того, считает Конаныхин, люди не обладают способом уничтожения гигантских астероидов. А фильмы вроде голливудского "Армагеддона" – не более чем увлекательные сказки, которые скрывают реальные проблемы. За подобной ширмой, как правило, отдельные стороны пытаются взять под контроль космическое пространство, чтобы использовать в его пределах ядерное оружие.

"А самая реальная угроза для мира – это то, что сейчас в США идет бешеная милитаризация космоса, внедряют спецсредства в околоземное и окололунное пространство", – заявил Конаныхин в беседе с "ПолитРоссией".

Ранее стало известно, что Штаты собираются включить свой перспективный гиперзвуковой глайдер в список стратегических ядерных вооружений.