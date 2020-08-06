В Минздраве предположили изменить ее содержимое

В министерстве решили поменять состав аптечки для автомобиля. Было предложено добавить в нее комплект медицинских масок, стерильные салфетки и дополнительную пару перчаток. Также было решено убрать слишком маленькие бинты из-за их низкой эффективности.

Вместо этого в проекте, который был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сказано, предложили увеличить чисто более широких бинтов. Согласно законопроекту, аптечка должна содержать несколько видов бинтов, кровоостанавливающие жгуты и пластыри.

Напомним, что ранее стало известно, что в России обновят правила медицинского осмотра для водителей.