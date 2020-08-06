Билл Гейтс предупредил мир о "катастрофе страшнее коронавируса"

По его мнению, показатель смертности может вырасти в 5 раз, если не предпринять никаких мер

Предприниматель Билл Гейтс предупредил, что в будущем миру предстоит столкнуться с масштабным экологическим кризисом. Более того, последствия от него в несколько раз превзойдут вред от COVID-19. 

По мнению основателя Microsoft, изменение климата гораздо опаснее коронавируса. Об этом он сообщил в своем блоге. Билл Гейтс обратился к своим читателям и призвал их обратить внимание на эту глобальную проблему. 

К сожалению, прогнозы неутешительны: к 2100 году смертность от повышения температуры увеличиться примерно в 5 раз. Мужчина уверен, что решить проблему поможет снижение числа выбросов парниковых газов в атмосферу. Для этого всему миру надо объединиться: внедрять новые технологии для контроля уровня выбросов и снижать их число должны не только развитые страны. 

Основатель Microsoft пришел к выводу, что понадобится много лет, чтобы внедрить инновации в области чистой энергии, но приступать к их разработке нужно уже сейчас. 

Напомним, что недавно состоялась премия ECO BEST AWARD, где наградили крупные компании за их вклад в развитие разумного потребления, которое очень важно для экологии, энерго– и ресурсосбережения.

Юлия МИХАЙЛОВА

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