В Петербурге выпал синий снег

К Новому году жителям Северной столицы приготовили сюрприз

Жители одного из районов Санкт-Петербурга были изумлены: на Аптекарском проспекте появился синий снег. Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу в настоящее время ищет причину появления этого удивительного природного явления.

По сообщению ведомства, снег имел оттенок от светло-голубого до фиолетового. Сейчас синий снег отправлен на анализ, результаты будут известны в ближайшее время.

В Петроградском районе выпал синий снег. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа, а также специалист комитета по природопользованию.



Местные жители предположили, что снег принесло ветром с Химико-фармацевтического завода №1 pic.twitter.com/kZoCXfIOX1 — Николай Немчинов (@Kolyn261) 26 декабря 2017 г.

Пользователи Сети немедленно разместили фотографии сказочного снега в своих блогах. Более того, они даже высказали предположения о том, откуда могли взяться эти фантастические осадки.

"По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте", - рассказала "Фонтанке" местная жительница Екатерина.



На Химико-фармацевтическом заводе №1 впервые в СССР были произведены такие известные лекарства, как цитрамон, витамин С в таблетках, сухой йод и валидол. Горожане переживают за своих домашних питомцев и детей, которые в восторге лепят синих снеговиков. В петербургском отделении Гринписа изданию сообщили, что у них нет экспертов, способных оценить вред и масштабы явления.









