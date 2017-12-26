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В Петербурге выпал синий снег

Фото: 78.rpn.gov.ru
К Новому году жителям Северной столицы приготовили сюрприз

Жители одного из районов Санкт-Петербурга были изумлены: на Аптекарском проспекте появился синий снег. Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу в настоящее время ищет причину появления этого удивительного природного явления.

По сообщению ведомства, снег имел оттенок от светло-голубого до фиолетового. Сейчас синий снег отправлен на анализ, результаты будут известны в ближайшее время.

Пользователи Сети немедленно разместили фотографии сказочного снега в своих блогах. Более того, они даже высказали предположения о том, откуда могли взяться эти фантастические осадки. 

"По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте", - рассказала "Фонтанке" местная жительница Екатерина. 

На Химико-фармацевтическом заводе №1 впервые в СССР были произведены такие известные лекарства, как цитрамон, витамин С в таблетках, сухой йод и валидол. Горожане переживают за своих домашних питомцев и детей, которые в восторге лепят синих снеговиков. В петербургском отделении Гринписа изданию сообщили, что у них нет экспертов, способных оценить вред и масштабы явления.



Светлана БОГДАНОВА
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