Москву ожидает бум бюджетного строительства

Замглавы Москвы по градостроительной политике Хуснуллин анонсировал рост числа новоселий в столице

В ближайшие годы в Москве станут строить гораздо больше жилых домов за счет бюджета. Об этом сообщил в среду, 27 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году всего введено в эксплуатацию порядка 3 млн кв.м жилья, из них около 500 тысяч "квадратов" построено за бюджетные средства. Однако, по нашим прогнозам, в ближайшие годы объемы жилья будут расти", - сообщил чиновник.

По его словам, увеличение объемов бюджетного строительства станет возможно благодаря программе реновации - переселенцам потребуются новые квартиры взамен старых домов. "Мы полагаем, что в ближайшие 3 года общий ввод жилья в городе будет составлять от 3 до 4 млн кв.метров", - сказал глава столичного Стройкомплекса. Причем эти цифры основаны только на уже выданных разрешениях, "а инвесторы предлагают и новые проекты", указал Хуснуллин.

В целом за последние 7 лет в Москве построено порядка 56 млн кв. м недвижимости, из них 22 млн кв. м - жилые помещения, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса столицы.