В Лужниках откроют Центр художественной гимнастики

Знаменитый спортивный комплекс получит новые площадки

В "Лужниках" в настоящее время реконструируются и проектируются около 45 объектов, большая часть которых будет введена в строй к чемпионату мира по футболу, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Так, в 2018 г. откроют построенный по уникальному проекту Центр художественной гимнастики. Крыша здания будет напоминать гимнастическую ленту, с которой выступают спортсменки. Воплотить в жизнь сложную инженерную задачу поможет особое алюминиевое фальцевое покрытие.

По словам Хуснуллина, Центр будет соответствовать высочайшим мировым стандартам. Планируется проводить в нем соревнования международного уровня. В здании построят арену для соревнований и тренировок с трансформируемыми трибунами, 3 тренировочных зала, 2 хореографических и тренажерный зал.

Площадь спортивного сооружения будет равна 23,5 тыс. кв. м, в нем смогут разместиться 4 тысячи человек, добавил заместитель мэра. Дополнительно будут построены медико-восстановительный центр, гостиница для спортсменов и оборудованный пресс-центр, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. ​