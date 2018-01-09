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В "Зарядье" построят концертный зал

Фото: stroi.mos.ru
Летом 2018 года в парке в центре Москвы начнутся концерты

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в этом году в полюбившемся москвичам и гостям столицы парке "Зарядье" построят концертный зал. По словам Хуснуллина, это будет объект мирового уровня, ведь проект воплощают в жизнь лучшие российские и иностранные специалисты.

Глава столичного Стройкомплекса особо отметил, что на территории парка мэр Москвы Сергей Собянин решил провести Московский урбанистический форум, мероприятия которого пройдут и в концертном зале.

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В большом зале музыку смогут послушать более полутора тысяч зрителей, кресла в нем расположатся со всех сторон вокруг сцены. Дополнительно планируется построить и репетиционный зал на 400 мест, там также будут проходить камерные и сольные концерты. Под крышей концертного зала появятся студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой. Уже летом слушатели смогут оценить акустику нового зала, над которой работают ведущие мировые специалисты, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. 

Валентина МАЙОРОВА
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