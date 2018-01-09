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Кутузовскому проспекту прописали разгрузку

Фото: stroi.mos.ru
В 2018 году начнется строительство северного дублера одной из наиболее загруженных столичных автотрасс

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о проекте, который разгрузит Кутузовский проспект.

По его словам, южный дублер уже строится, а северный находится в стадии проектирования.

"Мы провели огромную работу по освобождению территории, а проектирует и будет строить инвестор. Думаю, в первом полугодии объявят конкурс на строительство северного дублера и в этом году начнутся работы по его сооружению", - сказал Марат Хуснуллин.

Трасса длиной 10,5 км пройдет вдоль Смоленского направления Московской железной дороги и будет иметь по три полосы в каждом направлении. Благодаря этому разгрузятся Кутузовский проспект, Можайское и Аминьевское шоссе.


В прошлом году, по словам Хуснуллина, построили 124 км дороги, а также около 30 тоннелей, мостов и эстакад. Такой объем работ является рекордным для столицы, но останавливаться на достигнутом никто не собирается.

"В этом году планируется закончить строительство Северо-Западной хорды, за исключением участка в Мневниках, где возведут мост через шлюзы. Полным ходом идет строительство трассы Солнцево - Бутово - Видное, которая соединит Киевское и Калужское шоссе", - отметил заммэра.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что реконструкция Калужского шоссе завершится уже в этом году.

Всего с 2011 г. в Москве построено и реконструировано 667 км дорог. Таким образом, за семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. 

Отдел информации
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