Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погода в новогоднюю ночь придет в чувство

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Novikov
Синоптики выдали приятный прогноз

Искрящийся снег и легкий мороз все-таки порадуют москвичей и гостей столицы 31 декабря. Но случится это в самые последние предновогодние часы. До этого на улицах будет идти дождь.

В субботу, 30 декабря, столбики термометров не опустятся ниже +1…+3 °С, сообщает Гидрометцентр. При этом влажность в воздухе будет столь сильная, что временами станет сложно разобрать, дождь это или туман.

По теме

В воскресенье, 31 декабря, днем погода будет такая же, как и накануне. Но ближе к вечеру почувствуется понижение температуры чуть ниже нуля. В саму новогоднюю ночь в регионе ожидается -4…+1 °С. И там, где будет все-таки минус, осадки превратятся в снег.

Но надолго он не задержится на столичных улицах. В понедельник, 1 декабря, температура поднимется до -2…+3 °С, а во вторник, 2 января, станет еще теплее, до -1…+4 °С. Осадки при этом ожидаются, но это будет уже не легкий снег, а дождь.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей