Погода в новогоднюю ночь придет в чувство

Синоптики выдали приятный прогноз

Искрящийся снег и легкий мороз все-таки порадуют москвичей и гостей столицы 31 декабря. Но случится это в самые последние предновогодние часы. До этого на улицах будет идти дождь.

В субботу, 30 декабря, столбики термометров не опустятся ниже +1…+3 °С, сообщает Гидрометцентр. При этом влажность в воздухе будет столь сильная, что временами станет сложно разобрать, дождь это или туман.

В воскресенье, 31 декабря, днем погода будет такая же, как и накануне. Но ближе к вечеру почувствуется понижение температуры чуть ниже нуля. В саму новогоднюю ночь в регионе ожидается -4…+1 °С. И там, где будет все-таки минус, осадки превратятся в снег.

Но надолго он не задержится на столичных улицах. В понедельник, 1 декабря, температура поднимется до -2…+3 °С, а во вторник, 2 января, станет еще теплее, до -1…+4 °С. Осадки при этом ожидаются, но это будет уже не легкий снег, а дождь.