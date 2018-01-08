Правительство приняло соответствующее постановление с целью повысить защищенность территорий от пожаров

В правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов и дачных объединений, внесены изменения. Отныне граждане обязаны регулярно убирать мусор и косить траву.

Кроме того, запрещено выжигание сухой травы и хвороста, а также разведение костров "в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов".

Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено.

Постановление правительство определяет также меры пожарной безопасности при эксплуатации уборочной техники и порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, которые требуется очищать от горючих отходов - валежника, кустарника и т.п.

Данные меры призваны повысить защищенность земель и дорог от пожаров.