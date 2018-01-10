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"Динамо" откроют в 2018 году

Фото: stroi.mos.ru
Легендарный стадион ждет игроков и болельщиков

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что стадион "Динамо" после реконструкции откроется уже в этом году.

Он подчеркнул, что реконструкция стадиона уже вышла на заключительную стадию: закончен монтаж кресел на трибунах, на игровом поле лежит натуральный газон, на который нанесена разметка, и поставлены ворота. "Это не только стадион, но и комплекс спортивных объектов," - уточнил вице-мэр.

Символическая церемония открытия обновленного футбольного поля стадиона "Динамо" прошла 22 октября прошлого года, напоминает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Первым официальным матчем легендарной спортивной арены станет последняя контрольная игра футбольной сборной России перед чемпионатом мира - 2018.​

Валентина МАЙОРОВА
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