Насильник Шурыгиной "включил голову"

Лишение свободы изменило мировоззрение молодого человека

Сергей Семенов, "прославившийся" изнасилованием Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу и дал совет подрастающему поколению.

Жизнь за решеткой оказалась для него не такой тяжелой. За короткое время, а Сергей провел в Димитроградской колонии больше года, он расположил к себе многих сокамерников, пишет "МК".

"Он сразу со многими подружился. Он не участвовал ни в каких интригах, всем помогал", - рассказал один из сотрудников колонии.

По его словам, осужденные поддержали Сергея в этой непростой ситуации и постоянно говорили, что он сидит ни за что, но зато стал известным. Именно благодаря популярности и неравнодушным в обществе срок его наказания сократили, так считает Семенов. Ведь изначально ему грозило 8 лет заключения.

Свою арестантскую жизнь он провел с пользой. Сергей получил два среднеспециальных образования - "швея второго разряда" и "намотчик проволоки и троса второго разряда".

Перед условно-досрочным освобождении юноша получил письмо с благодарностью от детского дома в Волгоградской области, куда он отправил весь свой гонорар, полученный за участие в ток-шоу.

Сам Сергей сразу после освобождения дал жизненный совет всем парням.

"Получше, прежде всего, надо смотреть за своим окружением. Самим включать голову", - цитирует его "РЕН ТВ".

Молодой человек уже приехал к себе домой, где его встречали родственники и друзья. Выйдя из машины, он обнял свою мать, которая заметила его худобу, а после он поздоровался со всеми встречающими.