Насильник Шурыгиной "включил голову"

Здоровье
- Рак косит жителей Севера
- Как вернуть форму после новогодних праздников
- Названы опасные последствия опьянения
Сергей Семенов, "прославившийся" изнасилованием Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу и дал совет подрастающему поколению.
Жизнь за решеткой оказалась для него не такой тяжелой. За короткое время, а Сергей провел в Димитроградской колонии больше года, он расположил к себе многих сокамерников, пишет "МК".
"Он сразу со многими подружился. Он не участвовал ни в каких интригах, всем помогал", - рассказал один из сотрудников колонии.
По его словам, осужденные поддержали Сергея в этой непростой ситуации и постоянно говорили, что он сидит ни за что, но зато стал известным. Именно благодаря популярности и неравнодушным в обществе срок его наказания сократили, так считает Семенов. Ведь изначально ему грозило 8 лет заключения.
Свою арестантскую жизнь он провел с пользой. Сергей получил два среднеспециальных образования - "швея второго разряда" и "намотчик проволоки и троса второго разряда".
Перед условно-досрочным освобождении юноша получил письмо с благодарностью от детского дома в Волгоградской области, куда он отправил весь свой гонорар, полученный за участие в ток-шоу.
Сам Сергей сразу после освобождения дал жизненный совет всем парням.
"Получше, прежде всего, надо смотреть за своим окружением. Самим включать голову", - цитирует его "РЕН ТВ".
Молодой человек уже приехал к себе домой, где его встречали родственники и друзья. Выйдя из машины, он обнял свою мать, которая заметила его худобу, а после он поздоровался со всеми встречающими.
Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты
Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж