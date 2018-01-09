Насильник Шурыгиной обрел свободу

Скандально известную ульяновку ожидает сюрприз

Житель Ульяновска Сергей Семенов, который был осужден в декабре 2016 г. по обвинению в изнасиловании 16-летней землячки Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Семья молодого человека добилась для него условно-досрочного освобождения.

Об этом сообщила в соцсети сестра 20-летнего юноши Екатерина.

"Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея... Вместе мы сила, вместе мы победили!" - написала Екатерина во "ВКонтакте".

Напомним, юная дева 1 апреля 2016-го оказалась на вечеринке по случаю празднования дня рождения приятеля Семенова. Торжество закончилось скандалом: Шурыгина обвинила последнего в том, что он якобы надругался над ней, когда она была под алкогольными парами.

В результате парня сначала осудили по статье об изнасиловании на 8 лет, а затем после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет.

Девушка между тем "влезла" в ящик и с видом невинного дитя в многочисленных телепрограммах рассказывала подробности своей несчастной доли. Договорилась до того, что ее мама, которая также обрела свою минуту славы, пристроила дочь в психушку. Родительница жаловалась, что дитя подверглось атаке в Сетях - девушку пользователи обвиняли в распущенности и лжи.

В октябре Шурыгина вышла замуж за телеоператора, с которым познакомилась на съемках ток-шоу. Буквально перед Новым годом она сообщила, что откроет приватный Telegram-канал для общения со своими фанатами.

Там девушка обещала делиться личными тайнами, обсуждать злободневные темы, давать советы, "как выйти замуж в 18 лет", и так далее.

Надо полагать, что Семенов скоро тоже подпишется к Шурыгиной.

