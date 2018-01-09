Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Насильник Шурыгиной обрел свободу

Диана Шурыгина. Кадр программы "Пусть говорят"
Скандально известную ульяновку ожидает сюрприз

Житель Ульяновска Сергей Семенов, который был осужден в декабре 2016 г. по обвинению в изнасиловании 16-летней землячки Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Семья молодого человека добилась для него условно-досрочного освобождения.

Об этом сообщила в соцсети сестра 20-летнего юноши Екатерина.

По теме

"Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея... Вместе мы сила, вместе мы победили!" - написала Екатерина во "ВКонтакте".

Напомним, юная дева 1 апреля 2016-го оказалась на вечеринке по случаю празднования дня рождения приятеля Семенова. Торжество закончилось скандалом: Шурыгина обвинила последнего в том, что он якобы надругался над ней, когда она была под алкогольными парами.

В результате парня сначала осудили по статье об изнасиловании на 8 лет, а затем после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет.

Девушка между тем "влезла" в ящик и с видом невинного дитя в многочисленных телепрограммах рассказывала подробности своей несчастной доли. Договорилась до того, что ее мама, которая также обрела свою минуту славы, пристроила дочь в психушку. Родительница жаловалась, что дитя подверглось атаке в Сетях - девушку пользователи обвиняли в распущенности и лжи.

В октябре Шурыгина вышла замуж за телеоператора, с которым познакомилась на съемках ток-шоу. Буквально перед Новым годом она сообщила, что откроет приватный Telegram-канал для общения со своими фанатами.

Там девушка обещала делиться личными тайнами, обсуждать злободневные темы, давать советы, "как выйти замуж в 18 лет", и так далее.

Надо полагать, что Семенов скоро тоже подпишется к Шурыгиной.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

В Москву придут сильные морозы

В старый Новый год столбики термометров упадут до рекордного минуса

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей