Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Саудиты коварно заманивают женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikku
Нравы в ближневосточном Королевстве смягчаются

Эр-Рияд разрешил женщинам старше 25 лет приехать в Саудовскую Аравию в одиночестве. Заявление об этом сделал представитель государственной Комиссии по туризму и национальному наследию. При этом женщины младше 25 лет могут посетить страну только в сопровождении кого-то из членов своей семьи.

"Туристическая виза будет выдаваться единовременно, максимум на 30 дней", - приводит Arab News слова Омара Аль-Мубарака, директора отдела выдачи разрешений Комиссии.

По теме

Он добавил, что в настоящее время IT-департамент комиссии готовит систему выдачи электронных виз. Предполагается, что новая визовая политика позволит путешественникам открыть новые туристические достопримечательности Королевства и в целом будет способствовать росту туристического бизнеса в стране.

Ожидаемый подъем туристической отрасли позволит создать больше рабочих мест и сгладить сезонность турбизнеса: в настоящее время в Саудовскую Аравию больше всего иностранцев приезжает во время хаджа.

Новая инициатива выдвинута в рамках Программы национальной трансформации 2020 - амбициозного проекта, нацеленного на увеличение инвестиционной и туристической привлекательности Саудовской Аравии.

Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей