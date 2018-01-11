Саудиты коварно заманивают женщин

Нравы в ближневосточном Королевстве смягчаются

Эр-Рияд разрешил женщинам старше 25 лет приехать в Саудовскую Аравию в одиночестве. Заявление об этом сделал представитель государственной Комиссии по туризму и национальному наследию. При этом женщины младше 25 лет могут посетить страну только в сопровождении кого-то из членов своей семьи.

"Туристическая виза будет выдаваться единовременно, максимум на 30 дней", - приводит Arab News слова Омара Аль-Мубарака, директора отдела выдачи разрешений Комиссии.

Он добавил, что в настоящее время IT-департамент комиссии готовит систему выдачи электронных виз. Предполагается, что новая визовая политика позволит путешественникам открыть новые туристические достопримечательности Королевства и в целом будет способствовать росту туристического бизнеса в стране.

Ожидаемый подъем туристической отрасли позволит создать больше рабочих мест и сгладить сезонность турбизнеса: в настоящее время в Саудовскую Аравию больше всего иностранцев приезжает во время хаджа.

Новая инициатива выдвинута в рамках Программы национальной трансформации 2020 - амбициозного проекта, нацеленного на увеличение инвестиционной и туристической привлекательности Саудовской Аравии.

