Россиян лишат мусоропроводов

На смену придут контейнеры с раздельным сбором отходов

Глава Минприроды России Сергей Донской заявил о том, что мусоропроводы по всей стране вскоре будут заварены.

В государстве нужно реализовывать раздельный сбор мусора для улучшения переработки отходов. Однако это, по его мнению, невозможно, пока жильцы сваливают все кучей в мусоропровод.

"Требования в СНиП к мусоропроводам должны соответствовать принятым изменениям, касающимся раздельного сбора. Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить", - цитирует его РБК.

Донской подчеркнул, что страшного в этом ничего нет, так как во многих странах люди выносят мусор на улицы и выбрасывают в специальные контейнеры. Однако для таких изменений, как считает глава Минприроды, нужно еще построить соответствующую инфраструктуру.

По словам Сергея Донского, в случае принятия закона о раздельном сборе мусора, граждане будут платить намного меньше за коммунальные услуги, связанные с этим, а те, кто отходы выбросит кучей, заплатит намного больше.