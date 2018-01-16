Ведущие мировые архитекторы разработают дизайн станций ТПК

Специалисты из разных стран мира будут участвовать в объявленном мэрией конкурсе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в столице закончился прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку дизайна станций "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Станции входят в состав Большой кольцевой линии Московского метрополитена - ранее она называлась Третий пересадочный контур - ТПК.

По словам вице-мэра, на конкурс поступила 51 заявка, при этом 8 заявок подали специалисты из различных российских городов, а 10 пришли от международных архитектурных консорциумов из Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Нидерландов и Украины.

Хуснуллин отметил, что архитектурные конкурсы нужны для того, чтобы привлечь новые интересные идеи в оформлении столичного метрополитена. Глава московского Стройкомплекса напомнил, что каждая станция метро уникальна, поэтому "необходимо держать эту марку".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что благодаря участию в конкурсе не только российских, но и международных специалистов уровень работ будет очень высоким.

"Каждая эпоха оставила в облике Московского метрополитена свой заметный след, и наше время - не исключение", - считает Кузнецов. Градостроитель напомнил, что благодаря политике мэра столицы Сергея Собянина проводится уже четвертый конкурс по метро - и это важное событие и в профессиональной среде, и в жизни города.

Десятка финалистов конкурса определится 22 января, а итоги будут подведены 17 апреля 2018 года.