В Москве создадут ключевой транспортный узел

Пропускная способность составит до 265 тысяч человек в сутки

Новая станция метро Большой кольцевой линии "Нижняя Масловка" станет ключевым транспортным узлом в Москве. Об этом заявил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на базе "Нижней Масловки" построят транспортно-пересадочный узел "Савеловский". Он объединит потоки пассажиров с Савеловского вокзала, с общественного транспорта и с двух линий метро, включая новую - Большую кольцевую, говорится в пресс-релизе комплекса градостроительной политики и строительства.

"Транспортная составляющая ТПУ будет готова к запуску "Нижней Масловки" к концу этого года", - добавил Марат Хуснуллин.

Эксперты утверждают, что пассажиропоток нового транспортного узла составит до 265 тысяч человек в сутки. При этом в пиковое время им смогут воспользоваться около 28 тысяч москвичей.

Кроме того, пройдет реконструкция площади Савеловского вокзала. Марат Хуснуллин сообщил, что на этом месте построят перроны высадки-посадки пассажиров и остановки наземного транспорта. Также планируется благоустроить территорию и соорудить новый пешеходный переход.