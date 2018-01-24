Над обликом станций метро поработают международные команды

Победителей объявят 17 апреля 2018 года

Для разработки проектов внешнего вида двух новых станций Большой кольцевой линии метро ("Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар") в результате конкурса отобрали 10 команд-финалистов. Об этом рассказал заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, всего поступила 51 заявка. При этом в девяти из них были представлены международные консорциумы. В них входят специалисты из Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Нидерландов и Украины, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

"Жюри отобрало 10 команд, которые доработают предложенные идеи во втором этапе конкурса", - добавил Хуснуллин.

Над проектом станции "Нагатинский затон" будут работать 5 организаций: консорциум HAAST+SPORAARCHITECHITECTS (Москва, Россия; Будапешт, Венгрия), VERTEX ARCHITECTS (Москва, Россия), архитектурная мастерская za bor (Москва, Россия), IND ARCHITECTS (Москва, Россия), консорциум АЕЛ (АЕЛ + бюро U-R-A (Москва, Россия; Рига, Латвия).

Облик новый станции "Кленовый бульвар" представят также 5 команд: консорциум HAAST+SPORAARCHITECHITECTS (Москва, Россия; Будапешт, Венгрия), архитектурная мастерская ARCHSLON (Москва, Россия), консорциум PRIDE & ARIASRANEA (Москва, Россия; Кордова, Аргентина), консорциум АБ ХВОЯ + E.S.M.E (Санкт-Петербург, Россия; Рим, Милан, Пьетрельчина, Италия), IND ARCHITECTS (Москва, Россия).

Компании доработают свои первоначальные идеи и предложат художественные решения интерьеров и входных павильонов станций.

Конкурс проводит АО "Мосинжпроект" при поддержке Стройкомплекса Москвы и при участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Итоги объявят 17 апреля 2018 года.