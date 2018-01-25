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В Москве впервые построили двухпутный тоннель

Фото: stroi.mos.ru
Технология экономит до 30% бюджета

На Кожуховской линии метро впервые в истории московского метростроения 10-метровый тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-956 (имя "Лилия") построил двухпутный тоннель до станции "Юго-Восточная". Об этом рассказал заместитель московского мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, благодаря этой технологии пассажирские платформы находятся по бокам, а сами поезда едут в одном тоннеле, но в разных направлениях. При этом такое строительство экономит 30% бюджета по сравнению с традиционными методами возведения, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.

Марат Хуснуллин отметил, что с помощью "Лилии" построили 1164,6 м двухпутного тоннеля до станции "Юго-Восточная", после чего комплекс продолжит работу по другому направлению.

"Щит без демонтажа будет перемещен через станционный комплекс, после чего продолжит проходку участка длиной 2316 м до станции "Окская", - добавил Хуснуллин.

Всего на Кожуховской линии метро возведут восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Строительство этой ветки улучшит транспортное обслуживание москвичей, проживающих на территории районов: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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